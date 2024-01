Mercato - PSG : Un nouveau transfert prend forme, l’accord est proche !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Attendu au début de l’année avec Lucas Beraldo, Gabriel Moscardo a vu son arrivée être perturbée par un problème au pied détecté lors d’examens médicaux. Alors que la signature du milieu brésilien semblait incertaine ces derniers jours, un accord serait bien en passe d’être trouvé entre le PSG et le Corinthians.

Alors que Lucas Beraldo a déjà eu l’occasion de faire ses débuts avec le PSG, profitant de la blessure de Milan Skriniar, Gabriel Moscardo a quant à lui été contraint de revoir ses plans après un problème au pied gauche détecté à la visite médicale, de quoi remettre en cause son transfert dans la capitale en ce mois de janvier. Une réflexion est en effet menée du côté du PSG, alors que le milieu de 28 ans va se faire opérer et sera absent environ trois mois.

Mercato - OM : C’est hors de question pour lui de signer à Marseille ! https://t.co/ocsRbNSh8y pic.twitter.com/CwQVBuGR4E — le10sport (@le10sport) January 12, 2024

C’est décidé pour Moscardo au PSG

Et selon TNT Sports , ce contretemps ne remettra pas en cause la signature de Gabriel Moscardo au PSG. Les négociations entre le Corinthians et la formation se poursuivent et devraient aboutir à un accord. Une fois opéré, Gabriel Moscado restera chez lui au Brésil jusqu'à la mi-juin afin de préparer sa venue en Europe au cours de l’été. Ce n'est qu'à l'issue de cette période que le joueur sera transféré au PSG à en croire le média auriverde. Ces points auraient été convenus lors d'une réunion entre les parties qui s'est tenue mercredi.

« S’ils ne payent pas maintenant, il revient »