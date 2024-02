Mercato - PSG : Il refuse son transfert, une annonce tombe

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

N’entrant pas dans les plans du PSG, la faute notamment à ses pépins physiques réguliers, Renato Sanches n’a pas eu l’occasion de s’imposer du côté de l’AS Roma, club dans lequel il est prêté cette saison. Alors qu’un départ dès cet hiver a été évoqué, le Portugais souhaiterait rester en Italie, où il pourrait avoir sa chance avec le remplaçant de José Mourinho.

En prêtant Renato Sanches à l’AS Rome avec une option d’achat, le PSG espérait trouver une porte de sortie définitive à l’international portugais, qui n’a pas réussi à s’imposer la saison dernière. Cependant, comme à Paris, des pépins physiques sont venus plomber son aventure italienne, incitant José Mourinho à se passer de ses services. Alors que la Roma aurait envisagé de s’en séparer dès cet hiver, Renato Sanches privilégierait un avenir en Italie, l’incitant ainsi à recaler Besiktas malgré un accord évoqué avec le PSG selon Sports Zone.

Renato Sanches dans les plans de Daniele de Rossi ?

La question est désormais de savoir si l’arrivée de Daniele de Rossi sur le banc permettra à Renato Sanches de trouver sa place à la Roma. Interrogé sur le cas du Portugais mais également de Chris Smalling, le successeur de José Mourinho a tenu un message optimiste. « Ils sont fondamentaux comme tout le monde, tout le monde sera utile parce que nous avons beaucoup de matches », a indiqué l’Italien en conférence de presse, relayé par TMW .

« Ce que je vois ces jours-ci à l'entraînement me plaît »