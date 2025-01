Mercato - PSG : Il donne sa parole et signe dans un autre club !

Thomas Bourseau

Ancien joueur du FC Barcelone entre 2007 et 2013, Eric Abidal a fini par devenir directeur sportif du club culé et il se trouve qu'il soit à l'origine de l'échec du PSG dans sa quête de la signature de Frenkie de Jong en 2019. Pour le média Carré, Abidal a expliqué comment le Barça a grillé la priorité du Paris Saint-Germain qui disposait pourtant d'un accord avec l'international néerlandais.

En janvier 2019, et alors que tout semblait être en bonne voie pour le transfert de Frenkie de Jong au PSG, c'est finalement le FC Barcelone qui raflait la mise pour le milieu de terrain qui faisait les beaux jours de l'Ajax Amsterdam. Un transfert à 75M€, sans inclure les divers bonus, était annoncé par le Barça bien qu'il ne fut effectif qu'à compter de la fin de la saison 2018/2019. La faute à un certain Eric Abidal.

«Quand son agent te communique que le petit a choisi d'aller au Paris Saint-Germain, c'est dur à accepter»

Directeur sportif du FC Barcelone à l'époque du deal Frenkie de Jong, Eric Abidal avait fait irruption dans ce feuilleton afin de faire capoter le transfert de l'international néerlandais au PSG.

« Des accords avec des clubs, il en a parce que c'est le boulot de son représentant. L'envie du Barça de le signer, on l'a à 200%. Mais quand son agent te communique que le petit a choisi d'aller au Paris Saint-Germain, c'est dur à accepter. J'ai joué mon rôle de dire au petit : le président, le vice-président, le responsable football du board, le directeur sportif, le CEO... Mardi ils sont à Amsterdam, ils ont besoin de parler avec toi. Quand tu sais que le kiff du joueur est de jouer au Barça, tu te dis que tu as encore ta chance ». a confié Eric Abidal, ex-joueur de l'OL et du FC Barcelone entre autres.

«C'est l'institution qui te signe, ce n'est pas l'entraîneur»

En interview avec Raphaël Domenach pour le média Carré, Eric Abidal a d'ailleurs assuré que c'est grâce à l'intégralité de l'institution blaugrana que Frenkie de Jong a finalement recalé le PSG pour le FC Barcelone. « Et tu comprends le pourquoi du comment de son choix porté sur le PSG. C'est l'institution qui te signe, ce n'est pas l'entraîneur. Quand un club investit autant d'argent pour toi, 86M€ avec les bonus, tu vas jouer. Il te recrute minimum pour 10 ans. Il est encore là ».