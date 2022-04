Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ibrahimovic à la place de Leonardo ? C’est validé !

Publié le 9 avril 2022 à 4h00 par T.M.

Alors que le nom de Monchi est sorti pour remplacer Leonardo au PSG, certains aimeraient plutôt voir Zlatan Ibrahimovic comme directeur sportif.

Au PSG, les jours de Leonardo pourraient bien être comptés. De plus en plus critiqué, le Brésilien pourrait être remercié et un nouveau directeur sportif est recherché. Différents noms reviennent ainsi dans les rumeurs et ces dernières heures, il a notamment été question d’un intérêt pour Monchi, actuellement en poste au FC Séville. Toutefois, cette piste ne plait pas forcément à tout le monde…

« A la limite mieux vaut Zlatan Ibrahimovic »