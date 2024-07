Mercato - PSG : Histoire improbable avec ce transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG cet été, Alexandre Letellier est désormais libre. Mais le gardien de 33 ans s’est confié sans détour sur les coulisses de son retour dans la capitale, à l’été 2020, avec une anecdote assez insolite sur le contexte dans lequel il a appris l’intérêt du PSG auprès de son agent.

Issu du centre de formation du PSG, Alexandre Letellier avait quitté une première fois le club francilien en 2010, alors qu’il évoluait avec l’équipe réserve, pour lancer véritablement sa carrière. Le gardien avait ensuite évolué dans plusieurs clubs où il a enfin eu du temps de jeu (SCO Angers, Troyes, Orléans…) avant de finalement faire un retour aux sources pour le moins inattendu. En 2020, le PSG était en quête d’un troisième gardien et avait donc décidé de faire revenir Letellier.

« C’est fou »

Interrogé par Free Ligue 1, Letellier raconte les coulisses de son retour au PSG : « Pour la petite anecdote, ce qui est fou c’est que la veille du coup de fil de mon agent j’était sur Paris avec un ami, et je me rappelle lui dire ‘j’aimerais revenir sur Paris’. Je me rappelle rentrer très tard, et à cette époque là mon fils était petit, ma femme dormait avec lui dans le lit, je me couche donc sur le canapé, avec le survêt du PSG. C’est vrai ! Véridique ! Et le lendemain à 11h mon agent m’appelle et me dit que Paris est intéressé », confie le gardien de 33 ans.

Letellier n’y croyait pas

Letellier poursuit : « T’es footballeur donc t’es amené à signer n’importe où, mais bon dans ce moment-là, Paris … t’y crois pas trop en fait. C’est le métier aussi. Donc t’arrives là-bas et puis t’es déterminé, parce que quand tu sais dans quelle équipe t’arrive, il ne faut pas passer pour un pitre ». Finalement, arrivé au terme de son contrat cet été, il a fini par quitter le PSG et se retrouve désormais libre.