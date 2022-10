Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Kanté s'emballe, Campos déjà en grand danger

Publié le 19 octobre 2022 à 00h00

Arnaud De Kanel

En fin de contrat avec Chelsea en juin prochain, N'Golo Kanté intéresserait le PSG qui aimerait le recruter gratuitement. Or, deux problèmes de taille se dressent sur le chemin de Luis Campos puisqu'il souhaiterait prolonger avec les Blues et que quatre cadors européens seraient sur le dossier. La tâche s'annonce compliquée.

De nouveau blessé, N'Golo Kanté a été contraint de déclarer forfait pour le Mondial au Qatar. Cette mauvaise nouvelle lui accorde un temps de réflexion plus conséquent pour la question de son avenir. Et il y a de quoi réfléchir pour l'international tricolore dont le contrat avec Chelsea arrive à expiration en juin prochain. Dès janvier, il aura le droit de discuter avec le club de son choix et le PSG serait prêt à passer à l'attaque. Or, la volonté du joueur serait de prolonger et si tel ne serait pas le cas, quatre géants d'Europe pourraient concurrencer le PSG.

Kanté veut prolonger

N'Golo Kanté souhaiterait s'inscrire dans la durée à Chelsea. Avant que Roman Abramovitch ne soit contraint de vendre le club londonien, les deux hommes avaient conclu un accord sur une prolongation de trois ans plus une en option comme le rapporte calciomercato.com . Un accord sur lequel serait revenu Todd Boehly, nouveau propriétaire des Blues . En effet, l'Américain ne proposerait que deux saisons supplémentaires au Français. Depuis, les négociations seraient au point mort et le PSG compterait en profiter, à l'instar d'autres cadors européens.

Le PSG n'est pas seul sur Kanté