Mercato - PSG : Grand retour annoncé, il lâche un nouvel indice

Considéré comme l’un des meilleurs jeunes sortis du projet QSI depuis 2011, Adrien Rabiot pourrait retrouver le Paris Saint-Germain. Le contrat qui le lie à la Juventus se termine dans seulement quelques mois et Luis Campos pourrait décider de relancer les échanges, après avoir déjà tenté sa chance lors du dernier mercato estival.

Ces dernières saisons, Adrien Rabiot a pris une toute nouvelle envergure, devenant l’un des milieux dominants de la Serie A. Cela lui a permis de retrouver l’équipe de France de Didier Deschamps et semble avoir donné des idées à plusieurs clubs, comme le PSG.

Paris a pensé à un retour de Rabiot

En pleine révolution l’été dernier, le club de la capitale a pensé rapatrier Rabiot, dont le contrat touchait à son terme. Le Français a finalement décidé de prolonger avec la Juventus, mais d’un seulement, ce qui n’a donc fait que repousser les débats. Désormais, son avenir doit se décider et le PSG pourrait rapidement revenir aux nouvelles.

La menace anglaise

La piste parisienne n’est pas la seule pour Rabiot, qui semble avoir une grosse cote en Premier League. Cela serait notamment le cas du côté de Manchester United, récemment repris à hauteur de 25% des parts par le milliardaire britannique Jim Ratcliffe. Le milieu tricolore serait l’un des grands objectifs du nouveau projet mancunien, avec notamment son ancien coéquipier Kylian Mbappé qui est également évoqué par les médias d’outre-Manche.

« Je suis heureux ici, mais... »