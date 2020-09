Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Florentino Pérez préparerait déjà le terrain pour l’arrivée de Mbappé !

Publié le 14 septembre 2020 à 14h30 par T.M.

Cela fait plusieurs mois désormais que Kylian Mbappé est attendu du côté du Real Madrid. L’attaquant du PSG est le grand rêve de Florentino Pérez, qui préparerait déjà l’opération pour faire venir le crack français.

En 2017, le PSG a réalisé un gros coup en recrutant Kylian Mbappé dans le cadre d’un prêt avec obligation d’achat à hauteur de 180M€. Aujourd’hui, le club de la capitale ne peut qu’être heureux de cet investissement, tandis que du Real Madrid, on doit se mordre les doigts d’avoir laissé filer un tel talent. En effet, positionnés pour récupérer le champion du monde, les Merengue n’ont finalement pas eu gain de cause, n’ayant pas eu les arguments nécessaires pour garantir un bon temps de jeu. Mbappé a donc filé au PSG, mais au Real Madrid, on ne l’a toujours pas oublié. En effet, le joueur de 21 ans est le grand rêve de Florentino Pérez et Zinedine Zidane, le considérant comme le visage du futur du club. Un rêve qui serait toutefois impossible à réaliser cet été avec le contexte actuel, en revanche, l’été prochain, date à laquelle Mbappé aurait d’ailleurs envie de quitter le PSG, cela pourrait être différent. Et en coulisses, la Casa Blanca préparerait bien le terrain pour cette opération.

Le Real Madrid intéressé par Lautaro Martinez !

Le futur attaquant du Real Madrid pourrait donc être Kylian Mbappé. En attendant, ce lundi, c’est plutôt Lautaro Martinez qui est associé au club madrilène. Alors que le buteur de l’Inter Milan est annoncé depuis plusieurs mois désormais comme le successeur de Luis Suarez au FC Barcelone, il pourrait finalement filer chez l’ennemi. C’est ce que révèle Sport Mediaset . En effet, il existerait d’ores et déjà un accord entre le clan Lautaro Martinez et la Casa Blanca. Alors que Florentino Pérez avait publiquement annoncé que le Real Madrid ne ferait pas de grosses opérations cet été, cela pourrait finalement ne pas être le cas. En effet, pour rappel, l’Inter Milan réclamerait toujours près de 111M€ pour Lautaro Martinez.

