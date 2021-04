Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo dans ce dossier à 0€ ?

Publié le 7 avril 2021 à 1h45 par A.D.

En quête d'un nouveau latéral, Leonardo aurait identifié le profil d'Elseid Hysaj. En fin de contrat le 30 juin, le défenseur du Napoli aurait été proposé à l'Inter. Mais heureusement pour le PSG, les Nerazzurri ne seraient pas emballés par l'idée de recruter Elseid Hysaj.

En fin de contrat le 30 juin, Elseid Hysaj pourrait ne plus faire long feu au Napoli. Alors qu'il serait encore loin d'une prolongation, le défenseur albanais ne manquerait pas de prétendants. En effet, Elseid Hysaj figurerait sur les tablettes du PSG, de l'AS Rome et du Milan AC. Interrogé sur l'avenir de son protégé, l'agent Mario Giuffredi a expliqué que rien n'était encore fait sur ce dossier. « L'avenir de Hysaj est encore incertain. Hysaj pourrait aller dans de nombreuses équipes, pas nécessairement à l'AC Milan. Son destin n'est pas encore écrit. Malheureusement, pour définir l'avenir de Hysaj, il faut voir en fonction des entraîneurs. Si l'intérêt de l'AC Milan est réel ? Sans commentaire » , a précisé le représentant d'Elseid Hysaj sur Radio Punto Nuovo .

Elseid Hysaj proposé à l'Inter, mais... ?