Mercato - PSG : En Espagne, on lâche une nouvelle bombe pour Zidane

Publié le 11 juin 2022 à 22h45 par La rédaction

Au terme d’une saison décevante, le Paris Saint-Germain ne conservera pas Mauricio Pochettino, et son départ devrait être officialisé lors des prochains jours. A la recherche de son successeur, le club de la capitale ciblait de nombreux profils. Mais depuis plusieurs semaines maintenant, il est annoncé que la priorité du Qatar se nomme Zinedine Zidane. Et l'arrivée de ce dernier pourrait bien être imminente comme on insiste à le dire en Espagne.

Le Paris Saint-Germain pourrait enfin avoir bouclé la succession de Mauricio Pochettino. L’échec du PSG lors des 8èmes de finale de Ligue des Champions aura été fatal pour le tacticien argentin, qui ne sera pas conservé. Si son départ n’a pas encore été officialisé, le club de la capitale cherche tout de même son remplaçant, et plusieurs pistes ont vu le jour. Christophe Galtier, Joachim Löw ou encore Antonio Conte ont notamment été liés au PSG. Toutefois, la priorité restait Zinedine Zidane. Le10sport.com vous a pourtant révélé que l'ancien entraîneur du Real Madrid ne viendra pas. Néanmoins, en Espagne, on l'assure : Zidane va signer un contrat de 3 ans au PSG.

Le PSG a trouvé un accord avec Zinedine Zidane