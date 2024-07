Mercato - PSG : Échec à venir pour ce transfert à 70M€ ?

Alexis Brunet

Arrivé l’été dernier au PSG, Manuel Ugarte pourrait déjà faire ses valises. Le milieu de terrain est notamment suivi par Manchester United, quidevrait débourser 70M€ pour se l’offrir. Toutefois, l’Uruguayen pourrait finalement se faire doubler par Sofyan Amrabat, qui est également dans le viseur des Red Devils, après avoir été prêté au club mancunien la saison dernière par la Fiorentina.

Très prochainement, le PSG pourrait accueillir une nouvelle recrue pour son milieu de terrain. En effet, après de longues négociations, le club de la capitale serait tout proche de toucher au but pour la signature de João Neves, en provenance de Benfica. Un transfert à 80M€ est notamment évoqué.

Neves pourrait remplacer Ugarte

Si João Neves débarque au PSG, il devrait remplacer numériquement Manuel Ugarte, qui est en partance vers Manchester United, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Les deux clubs discutent depuis plusieurs semaines et le milieu de terrain uruguayen semble intéressé à l’idée de rejoindre la Premier League.

Manchester United pense aussi à Amarabat

Mais d’après le journaliste Fabrizio Romano, qui s’est exprimé pour CaughtOffside, Manchester United penserait également à Sofyan Amrabat pour son milieu de terrain. Le Marocain pourrait faire son retour chez les Red Devils, après y avoir été prêté la saison dernière et ainsi être préféré au joueur du PSG. « Manchester United a eu des conversations avec Monaco pour comprendre la disponibilité de joueurs comme Youssouf Fofana et Vanderson, mais je crois savoir qu'en interne, les principaux noms dont Manchester United discute pour le milieu de terrain sont Manuel Ugarte du PSG et Sofyan Amrabat. Pour Amrabat, ils n'ont pas déclenché l'option d'achat, mais il reste possible pour eux de discuter de différentes conditions avec la Fiorentina. » L’option Amrabat serait moins coûteuse pour les dirigeants mancuniens, alors que leurs homologues parisiens demandent minimum 70M€ pour laisser partir Manuel Ugarte, qui avait été arraché contre la somme de 60M€ au Sporting Lisbonne, l’été dernier.