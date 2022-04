Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha tient son nouveau milieu de terrain !

Publié le 12 avril 2022 à 6h45 par Th.B.

Prêt à tout pour accueillir Paul Pogba à l’intersaison au PSG, Leonardo verrait sa détermination résonner dans l’esprit de Pogba et de sa famille, qui seraient emballés par l’idée de venir à Paris.

Et si le Qatar parvenait à mettre la main sur un champion du monde tricolore à l’intersaison ? Alors que certains milieux de terrain ne seront pas retenus par la direction sportive du PSG emmenée par Leonardo comme l’a fait savoir L’Équipe avec Ander Herrera, Leandro Paredes ou encore Julian Draxler, le recrutement d’un joueur de classe mondiale à ce poste est souhaité par Leonardo. Et l’identité de cette star n’est autre que Paul Pogba. Pourtant annoncé du côté de la Juventus entre autres, le milieu de terrain de Manchester United sera libre de tout contrat cet été. Et son choix se porterait sur le PSG.

Paul Pogba va débarquer au PSG !