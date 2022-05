Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha lance les grandes manœuvres pour remplacer Pochettino !

Publié le 6 mai 2022 à 12h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2023 avec le PSG, Mauricio Pochettino semble déjà promis au départ en fin de saison. Le Qatar, qui a déjà acté l’idée d’une séparation avec l’entraîneur argentin, s’est donc lancé à la recherche de son successeur. Et plusieurs profils de renom sont à l’étude…

Interrogé la semaine passée en conférence de presse, Mauricio Pochettino affichait plus que jamais son intention de continuer l’aventure au PSG la saison prochaine : « Aujourd’hui, je reste à 100% au PSG l'an prochain (…) Mes échanges avec la direction sportive ? Il n'y a aucune discussion en dehors de la normalité. Nous avons une bonne relation et communication. Nous travaillons dur ensemble. On pense toujours à l'avenir », expliquait l’ancien manager de Tottenham qui, même s’il expliquait par la suite que ses propos avaient été déformés, envisage donc clairement rester au PSG où son contrat court jusqu’en juin prochain. Mais l’ensemble de la presse hexagonale est unanime pour dire qu’il n’y plus aucune chance de voir Pochettino rester en place au PSG cet été, et le Qatar est surtout en train de se pencher sur sa succession..

Zidane, Conte, Löw et Motta sont ciblés

Le Parisien consacre un large dossier dans ses colonnes du jour à l’identité du futur successeur de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, et annonce que Doha garde en priorité l’option Zinedine Zidane dans son esprit. La donne est claire dans ce dossier : s’il accepte le poste, l’ancien entraîneur du Real Madrid verra s’ouvrir en grand les portes du Parc des Princes, mais rien n’est acté pour le moment puisque Zidane continue de donner sa priorité à l’équipe de France. Il espère pouvoir récupérer le poste de Didier Deschamps après la Coupe du Monde au Qatar, en fin d’année 2022, et un engagement avec le PSG l’empêcherait donc d’accomplir ce rêve avec les Bleus. Alors, qui pour venir si ce n’est pas Zidane ? Le Parisien indique que Joachim Löw, Thiago Motta et bien sûr Antonio Conte sont envisagés par la direction du PSG, mais rien n’est encore décidé.

Conte est une option crédible, mais…