Mercato - PSG : Deux solutions se présentent pour Keylor Navas !

Publié le 14 mai 2022 à 21h15 par Axel Cornic

Vraisemblablement poussé vers la sortie au PSG en cette fin de saison, Keylor Navas ne devrait pas avoir de mal à trouver un nouveau club.

La saison prochaine, il ne devrait plus y avoir de problèmes. Alors qu’ils ont été obligés de se partager la place de titulaire, Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas ont réclamé un changement, avec un véritable titulaire qui doit donc être trouvé par le Paris Saint-Germain. Plus jeune, c’est l’Italien qui avait vraisemblablement les faveurs des dirigeants parisiens et surtout de Leonardo, qui a bataillé pour le recruter l’été dernier. Mais que deviendra Navas, qui en dépit d’un palmarès incroyable aura 36 ans en décembre prochain ?

L’Espagne ou l’Angleterre pour Navas