Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux pistes XXL de Luis Campos sont confirmées

Publié le 1 novembre 2022 à 09h30

Guillaume de Saint Sauveur

Longtemps en quête d’un nouveau défenseur central, le PSG a multiplié les pistes à cet effet lors du dernier mercato estival. Et en plus de son vif intérêt pour Milan Skriniar qui n’a pas été cédé par l’Inter Milan, Luis Campos a bien tenté le coup avec deux jeunes défenseur français : Axel Disasi et Mohamed Simakan.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG a longtemps cherché à faire venir un défenseur central supplémentaire lors du dernier mercato estival, d’autant que Christophe Galtier était initialement passé dans un système à trois derrière : « C'est un grave problème pour nous. Quand on a trois défenseurs centraux alors qu'on a commencé à jouer avec trois défenseurs centraux, ça nous met en difficulté. Je ne vais pas parler de noms. On n'a pas seulement parlé avec Skriniar », expliquait Luis Campos en septembre dernier sur RMC Sport , confirmant donc son grand regret de ne pas avoir réussi à recruter un nouveau défenseur au PSG.

Mercato - PSG : C’est confirmé, Campos a tenté un gros transfert après Skriniar https://t.co/IWswCNVQAB pic.twitter.com/YB2dQ8tAwT — le10sport (@le10sport) November 1, 2022

Disasi a bien été approché

Et d’ailleurs, Milan Skriniar (27 ans, Inter Milan), même s’il faisait office de priorité absolue, n’a pas été le seul dossier activé par le conseiller sportif du PSG. Plusieurs joueurs français ont également été annoncés dans le collimateur de Campos, comme par exemple Axel Disasi (24 ans, AS Monaco) : « C'est toujours plaisant d'être associé au Paris Saint-Germain. Il y a eu des contacts, c'est vrai. C'est vrai aussi qu'ils se sont intensifiés après le match de Paris. Mais j'étais bien à Monaco », confiait Disasi fin septembre sur les ondes de RMC Sport, confirmant donc ses contacts avec le PSG cet été. Mais ce n’est pas tout.

Simakan aussi contacté par le PSG