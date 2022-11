Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi prend une première décision pour son avenir

Publié le 1 novembre 2022 à 08h10

Comme indiqué par le10sport.com, le Paris Saint-Germain souhaite prolonger Lionel Messi, actuellement dans sa dernière année de contrat, mais d’autres options s’offrent à l’international argentin de 35 ans, pas pressé de décider. Le septuple Ballon d’Or veut prendre son temps et devrait trancher après la Coupe du Monde.

En grande réussite au PSG, Lionel Messi a naturellement convaincu les dirigeants parisiens de lui offrir une prolongation. Comme vous l’a révélé le10sport.com, les premières démarches ont été entamées pour renouveler le bail de La Pulga , libre à l’issue de la saison, mais d’autres options s’offrent au septuple Ballon d’Or.

Le Barça et la MLS lorgnent aussi Messi

D’après la presse catalane, le FC Barcelone rêve de rapatrier Lionel Messi, et ce même si le contact est rompu entre le club culé et l’attaquant argentin. En MLS aussi, on voudrait attirer la star du PSG, c’est notamment le cas de l’Inter Miami. Le feuilleton est donc lancé, et il est parti pour durer.

Messi n’est pas pressé