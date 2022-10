Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Voilà les options de Lionel Messi sur le mercato

Publié le 31 octobre 2022 à 23h00

Alors que son contrat expire à l’issue de la saison, Lionel Messi devra bientôt faire un choix pour son avenir. Comme indiqué par le10sport.com, le PSG souhaite le prolonger, mais le FC Barcelone lorgnerait son ancien joueur, tout comme l’Inter Miami. Et David Beckham n’est pas le seul en MLS à s’intéresser au septuple Ballon d’Or.

De retour à son meilleur niveau, Lionel Messi peut enfin profiter de son aventure parisienne après une première année délicate au PSG. Mais la question de son avenir va vite revenir sur la table. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’Argentin souhaite se focaliser sur la Coupe du monde qui arrive, mais le PSG aurait déjà entamé les premières démarches pour sa prolongation comme indiqué par le10sport.com. L’écurie parisienne veut en effet conserver son septuple Ballon d’Or, qui suscite de nombreuses convoitises sur le marché des transferts.



Mercato - PSG : Un choix colossal se présente pour Lionel Messi https://t.co/ADkSQmGRIr pic.twitter.com/ApqkQuhnBy — le10sport (@le10sport) October 31, 2022

Le Barça et l’Inter Miami à l’affût

En Catalogne, la situation de Lionel Messi est scrutée de près puisque Joan Laporta souhaiterait rapatrier son ancien joueur au FC Barcelone. Malgré les nombreuses obstacles sur sa route, le président blaugrana espère parvenir à ses fins et répondre aux attentes de Xavi, voyant d’un bon œil le retour de son ancien coéquipier, mais une autre option plus surprenante s’offre à Messi. Selon les informations de The Athletic , l'Inter Miami est de plus en plus confiant quant à sa capacité à attirer Lionel Messi à l'issue de la saison, et la franchise de David Beckham n’est pas la seule prête à tenter sa chance.

Beckham n’est pas le seul en MLS à lorgner Messi