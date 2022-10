Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos sous pression pour son chantier du mercato

Publié le 31 octobre 2022 à 22h30

Axel Cornic

Face à une pénurie de spécialistes à ce poste, le Paris Saint-Germain va devoir recruter un ou plusieurs défenseurs centraux. Luis Campos a déjà activé de nombreuses pistes, puisque selon nos informations il suit Milan Skriniar ainsi que la jeune pépite portugaise Antonio Silva. Ce n’est pas tout, puisqu’il aimerait également rapatrier William Saliba, reparti à Arsenal après son prêt à l’OM.

Il y a un gros problème en défense ! Les retours de Presnel Kimpembe et de Sergio Ramos ne doivent pas enduire en erreur le PSG, qui va devoir se renforcer dans ce secteur lors du mercato hivernal. Luis Campos travaille déjà sur plusieurs pistes, mais les choses ne semblent pas forcément bien se passer pour le moment.

Mercato - PSG : Le Qatar passe aux choses sérieuses pour Messi https://t.co/hsPX6d8UBM pic.twitter.com/SQdqTxky0X — le10sport (@le10sport) October 31, 2022

Deuxième échec en seulement quelques mois avec Skriniar ?

Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, Milan Skriniar reste la grande priorité du PSG après les échecs de l’été. Or, les Parisiens pourraient bien voir cette piste partir en fumée, puisque l’Inter travaillerait en coulisses pour prolonger le contrat de son joueur. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , ce dossier pourrait être bouclé avant le début du mois de décembre, avec Skriniar qui semble très attaché aux Nerazzurri .

Silva, le défenseur à 100M€

Sur le front portugais, qui a souvent réussi à Luis Campos, les choses ne vont pas mieux. Selon nos informations, le boss du recrutement parisien souhaite miser sur Antonio Silva, véritable révélation de cette première partie de saison avec Benfica. Il possède toutefois une clause de départ fixée à 100M€ et si son club souhaite le garder, le PSG devra surtout faire face à la forte concurrence de la Premier League.

Arsenal souhaite prolonger Saliba