Mercato - PSG : Xavi à l’origine d’un coup de tonnerre pour Messi ?

Publié le 31 octobre 2022 à 21h10

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec le PSG, qui souhaite le prolonger, Lionel Messi serait dans le viseur du FC Barcelone. Joan Laporta verrait en effet d’un bon œil le retour de l’attaquant argentin, et ce même si les deux hommes ne sont plus en contact. Cependant, la présence de Xavi dans l’écurie blaugrana permet au Barça de garder espoir.

Deux saisons et puis s’en va ? Alors qu’il est de retour en grande forme avec le PSG, totalisant 12 buts et 13 passes décisives en 17 rencontres disputées, Lionel Messi est actuellement dans sa dernière année de contrat. Comme révélé par le10sport.com, le PSG souhaite le conserver et a déjà entamé les premières démarches, mais le FC Barcelone voudrait aussi récupérer son ancienne star.

Le Barça songe à rapatrier Leo Messi

D’après la presse espagnole, le FC Barcelone espère parvenir à convaincre Lionel Messi de faire son retour en Catalogne. Mais cela n’est pas gagné malgré l’affection de l’Argentin pour le club culé. Outre l’obstacle financier, la relation entre le président Joan Laporta et Lionel Messi s’est détériorée suite au départ brutal du septuple Ballon d’Or. D’après des sources consultées par le site 90min , Lionel Messi serait indécis quant à un éventuel retour au FC Barcelone, puisque le joueur de 35 ans aurait encore des griefs envers certains membres du club, notamment Joan Laporta.

Xavi, un acteur important du dossier Messi