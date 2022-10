Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi reçoit une offre colossale

Publié le 31 octobre 2022 à 14h15

Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi fait grandement parler de lui pour son avenir. Et pour cause, l'Argentin a retrouvé son meilleur niveau, et alors que le PSG souhaite toujours le prolonger, l'Inter Miami rêve de réaliser l'une des plus grosses opérations de l'histoire de la MLS. Et pour cela, la franchise floridienne ne lésine pas sur les moyens.

Après une saison poussive, Lionel Messi a retrouvé toutes ses sensations. Le numéro 30 du PSG réalise une première partie de saison très impressionnantes comme en témoignent ses 12 buts et 13 passes décisives en 17 apparitions toutes compétitions confondues. Des statistiques qui interpellent d'autant plus que son contrat s'achève en juin prochain.

L'Inter Miami dégaine une très grosse offre pour Messi

Et selon les informations de The Athletic , l'Inter Miami serait très confiant à l'idée de recruter Lionel Messi en fin de saison. Abdellah Boulma confirme l'offensive de la franchise de MLS en détaillant l'offre. Le numéro 30 du PSG se serait vu offrir des parts de l'Inter Miami ainsi qu'une reconversion au sein de la franchise. Reste à savoir si cela sera suffisant pour convaincre La Pulga .

Pas de décision avant le Coupe du monde

Mais il faudra encore patienter avant de connaître la décision de Lionel Messi qui ne devrait pas donner de réponse avant la Coupe du monde dont le coup d'envoi sera donné le 20 novembre.