Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dernière ligne droite pour Edinson Cavani ?

Publié le 15 août 2020 à 12h00 par Th.B.

Edinson Cavani est sans club depuis son départ du PSG le 30 juin dernier. Cependant, et bien que sa situation était floue, elle s’éclaircirait considérablement ces derniers temps. Le Benfica Lisbonne serait sur le point de boucler cette opération.

Meilleur buteur de l’histoire du PSG avec ses 200 buts, Edinson Cavani a quitté le club de la capitale le 30 juin dernier à l’issue de son contrat. Depuis, l’Uruguayen a été annoncé dans divers clubs dont le Bayern Munich qui recherche une doublure à Robert Lewandowski comme le10sport.com vous l’a révélé en juillet dernier, mais aucune piste concrète n’était à noter jusqu’à peu. Et jusqu’à l’irruption du Benfica Lisbonne dans le dossier pour être plus précis. D’après les informations divulguées du côté du Portugal, Cavani devrait bien s’engager avec le dauphin du FC Porto de la Liga NOS.

Cavani au Benfica Lisbonne, ça chauffe !