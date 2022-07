Foot - Mercato

PSG, Cristiano Ronaldo… Griezmann lâche un message pour son avenir

Publié le 24 juillet à 19h15 par Bernard Colas

Alors que l’Atlético de Madrid songerait à se séparer d’Antoine Griezmann pour faire de la place à Cristiano Ronaldo, l’international français aurait notamment été proposé au PSG, pas intéressé par ses services. Mais l'attaquant n’a visiblement pas l’intention de quitter l’écurie espagnole cet été et semble focalisé sur la nouvelle saison de l’Atlético.

Désireux de quitter Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait directement influencer l’avenir d’Antoine Griezmann. En effet, l’Atlético de Madrid ne serait pas insensible à la situation du quintuple Ballon d’Or, qui voit pour sa part d’un bon œil un éventuel retour en Espagne. Cependant, les Colchoneros n’ont pas les moyens de financer un tel transfert pour l’heure, incitant le club à envisager le départ de de Griezmann.

Griezmann poussé vers la sortie par Ronaldo ?

Ce samedi, The Times a révélé que l’Atlético cherchait une porte de sortie à Antoine Griezmann. Prêté l’été dernier pour deux saisons par le FC Barcelone, l’international français sera automatiquement transféré l’année prochaine contre une indemnité de 40M€, mais l’Atlético songerait à s’en séparer dès maintenant et aurait approché plusieurs clubs, dont le PSG. Luis Campos n’est toutefois pas intéressé par le champion du monde tricolore, qui n’a pas l’intention de bouger.

Les toutes dernières infos sur le dossier Cristiano Ronaldo...https://t.co/sj8QEf8gnr — le10sport (@le10sport) July 23, 2022

Griezmann fixe ses objectifs avec l’Atlético