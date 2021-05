Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo aimerait signer… à Paris !

Publié le 13 mai 2021 à 20h10 par Th.B.

Cristiano Ronaldo serait susceptible de quitter la Juventus au cours du prochain mercato. Le PSG pourrait être une destination pour le quintuple Ballon d’or qui tiendrait en haute estime le club parisien.

Que ce soit Pavel Nedved ou Fabio Paratici, respectivement vice-président et directeur sportif de la Juventus, tous deux se sont montrés clairs concernant l’avenir de Cristiano Ronaldo : il ne partira pas cet été bien que la Juventus soit susceptible de ne pas se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Selon la Gazzetta dello Sport, la fin de saison de la Vieille Dame devrait être décisive dans la décision de Cristiano Ronaldo alors que le PSG serait en embuscade.

« CR7 adorerait venir au PSG »