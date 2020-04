Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup dur pour ces deux coups de cœur de Leonardo ?

Publié le 22 avril 2020 à 23h15 par A.C.

Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, pourrait voir deux dossiers se refermer.

En Italie, Leonardo ne regarde pas seulement que du côté de la Juventus ! Le directeur sportif pourrait en effet se servir du côté de son ancien club du Milan AC. Selon nos informations, le PSG s’est en effet renseigné pour Ismaël Bennacer, international algérien de 22 ans qui évolue au poste de milieu à Milan. Ce n’est pas tout, puisque nous vous avons également révélé un intérêt prononcé du PSG pour Théo Hernandez, qui a rejoint les Rossoneri l’été dernier, en provenance du Real Madrid.

Bennacer et Hernandez, les piliers du Milan de demain