Mercato - PSG : Coup de théâtre pour ce transfert à 60M€

Laissé en retrait durant cette année 2024 au PSG, Manuel Ugarte dispose d'une jolie côte en Premier League. Après Manchester United, c'est au tour de Liverpool de se présenter dans ce dossier. Les Reds voudraient ouvrir les discussions avec le club parisien, qui n'est pas vendeur selon les informations exclusives du 10Sport.com.

Pour Manuel Ugarte, l'été promet d'être agité. Arrivé au PSG il y a tout juste un an, le milieu de terrain uruguayen a disparu des radars dans la capitale, mais conserve une jolie réputation, notamment en Angleterre. Manchester United se serait manifesté, mais n'aurait pas les moyens de dépenser 60M€ dans ce dossier, soit la valeur d'Ugarte. Dernièrement, ce serait Liverpool qui se serait présenté. Selon le média anglais Kop Talk , le directeur sportif des Red s Richard Hughes pourrait solliciter le PSG.

Liverpool va lancer son offensive ?

« Gestifute a dit que Liverpool serait en tête de file, mais depuis vendredi, ce n'est pas le cas. Je pense que ce lundi, Richard Hughes prendra contact avec United pour voir où en est le dossier, car Liverpool veut s'asseoir avec Gestifute et le PSG, mais ce n'est pas encore le cas. Richard se concentre actuellement sur ce secteur de l'équipe et un certain nombre de suivis seront effectués cette semaine » a déclaré une source proche de ce dossier au média anglais.

Le PSG n'est pas vendeur

Mais du côté du PSG, on ne se prépare pas à un départ d'Ugarte. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le club parisien n'est pas vendeur. Une position qui peut surprendre étant donné que Luis Enrique ne l'a que très peu utilisé durant cette année 2024. Mais le technicien espagnol compte bien lui donner sa chance la saison prochaine selon nos informations. Ugarte pourrait donc obtenir une nouvelle chance de briller sous le maillot du PSG.