Mercato - PSG : Une réponse tombe pour ce transfert prioritaire !

Le Paris Saint-Germain témoigne de divers intérêts pour Manuel Ugarte, certes, mais la volonté du club parisien n’est pas de le vendre cet été, du moins pour le moment. Toutefois, le PSG cherche tout de même à renforcer l’entrejeu de Luis Enrique et pense notamment à Joshua Kimmich. Mais le feuilleton va perdurer.

Le PSG est en quête d’un milieu de terrain axial. Le10sport.com vous dévoilait le 1er avril dernier que dans le cadre de l’après-Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain avait décidé de mettre la main sur un attaquant latéral, un milieu de terrain ainsi qu’un défenseur central droit. Et ces derniers jours, il a été question d’un éventuel départ important du côté du PSG dans l’entrejeu.

Le PSG dément pour Ugarte, les plans ne changent pas

La presse anglaise et L’Équipe notamment ont tous deux parlé d’un intérêt de Manchester United pour Manuel Ugarte. Il a même été spécifié par Fabrizio Romano que l’international uruguayen serait intéressé même si Manchester United ne participera pas à la prochaine édition de la Ligue des champions. Le10sport.com vous a néanmoins assuré le 30 juin dernier que contrairement à la tendance qui circule dans la presse, le PSG ne compte absolument pas le vendre quand bien même United et l’Atletico de Madrid étaient sur les rangs.

«Il n'y a eu aucun contact avec le Bayern»