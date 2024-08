Mercato - PSG : Confirmation pour ce transfert en Ligue 1 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

D'ici la fin du mercato, le PSG a l'intention de poursuivre son dégraissage et a déjà identifié plusieurs joueurs indésirables dont il faut se séparer. C'est notamment le cas d'Ilyes Housni. Longtemps considéré comme un très grand espoir du club parisien, l'attaquant de 19 ans n'entre désormais plus dans les plans de Luis Enrique. Et l'intérêt du Havre, révélé en exclusivité par le10sport.com, se confirme sérieusement.

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG s'est renforcé en recrutant un joueur à chaque ligne. Tout a commencé par la signature d'un gardien de but avec Matvey Safonov. En défense, c'est Willian Pacho qui a débarqué en provenance l'Eintracht Francfort, tandis que Joao Neves est arrivé pour apporter sa touche technique au milieu de terrain. Enfin, Désiré Doué doit dynamiter le secteur offensif. Et alors que le PSG reste à l'affût jusqu'à la fin du mercato pour saisir une opportunité, l'objectif est désormais de dégraisser.

EXCLU - Mercato : Le Havre lorgne une pépite du PSG https://t.co/RDr1yJUjJ8 — le10sport (@le10sport) August 22, 2024

Le Havre s'intéresse à Housni

Un loft a ainsi été créé au sein duquel plusieurs joueurs jugés indésirables cohabitent en attente d'un transfert. C'est notamment le cas de plusieurs jeunes joueurs à l'image d'Ilyes Housni. Longtemps considéré comme l'un des plus grands espoirs du PSG, l'attaquant de 19 ans est dans le viseur du Havre, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Alors qu'il sort d'un prêt d'une saison à Al-Sadd SC au Qatar, Ilyes Housni n'entre plus dans les plans de Luis Enrique et Foot Mercato confirme nos informations au sujet de l'intérêt du Havre, en précisant toutefois qu'il s'agit d'un dossier très complexe qui est encore loin d'aboutir.

Les ventes vont animer a fin du mercato au PSG

Quoi qu'il en soit, ce sont bien les ventes qui devraient animer la fin du mercato du PSG. Il faut dire que jusque-là, le club de la capitale s'est contenté de voir partir certains joueurs en fin de contrat et de boucler des prêts à l'image de ceux de Cher Ndour (Besiktas), Renato Sanches (Benfica) ou encore Gabriel Moscardo (Reims). Mais désormais, les gros dossiers vont se concrétiser à l'image de Carlos Soler et Manuel Ugarte respectivement proches de West Ham et Manchester United.