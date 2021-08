Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Christophe Galtier prêt à donner un énorme coup de main à Leonardo !

Publié le 11 août 2021 à 5h00 par T.M.

Après l’arrivée de Lionel Messi, Leonardo doit toujours dégraisser au PSG. Et pour cela, il pourrait bien compter sur un certain Christophe Galtier.

Dans le sens des arrivées, le PSG réalise un mercato galactique. Après Wijnaldum, Hakimi, Ramos et Donnarumma, ce n’est autre que Lionel Messi qui pose ses valises à Paris. Mais dans le sens des départs, Leonardo doit faire aussi bien. En effet, pour ce mercato estival, le PSG a tablé des des rentrées d’argentin à hauteur de 180M€. Un dégraissage très compliqué puisque pour le moment, seuls Mitchel Bakker (vendu à Leverkusen pour 10M€), Alphonse Areola (prêté avec option d’achat à West Ham), Marcin Bulka (prêté avec option d’achat à Nice) et Timothée Pembélé (prêté avec option d’achat à Bordeaux) sont partis.

Après Bulka, Layvin Kurzawa ?

Leonardo est encore loin du compte, mais le mercato estival est encore loin d’être terminé. Et d’ici la fin du mois d’août, cela pourrait bouger. Et après Marcin Bulka, l’OGC Nice pourrait encore venir se servir au PSG. En effet, selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, les Aiglons auraient Layvin Kurzawa dans le viseur. A voir maintenant où pourrait la place du Français au sein de l’effectif de Christophe Galtier, qui a déjà Kamara et Bard à disposition au poste d’arrière gauche.