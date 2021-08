Foot - Mercato - Liverpool

Mercato : Doku, David, Renato… Ce club prêt à dépouiller la Ligue 1 !

Publié le 11 août 2021 à 4h45 par T.M.

Pendant que la Ligue 1 accueille Lionel Messi, plusieurs talents pourraient quitter le championnat français. Un club en particulier voudrait faire ses emplettes dans l’Hexagone.

Jusqu’à présent, la Ligue 1 était considéré comme un championnat de second rang, loin derrière la Premier League, la Liga ou encore la Bundesliga. Mais voilà que le PSG est en train de changer cette vision à lui tout seul. En effet, cet été, le club de la capitale a enchainé les énormes coups avec surtout l’arrivée de Lionel Messi. Forcément, avec le sextuple Ballon d’Or, le regard va changer sur la Ligue 1. Mais encore faut-il conserver les autres talents du championnat de France…

Une razzia de Liverpool sur la Ligue 1 ?

Si la Ligue 1 regorge d’énormément de talents, plusieurs éléments prometteurs pourraient s’en aller cet été… pour aller à Liverpool. En effet, du côté des Reds, Jürgen Klopp ferait visiblement les yeux doux à plusieurs pépites du championnat de France. Cela serait notamment le cas au LOSC. Selon l’a répété Fabrizio Romano ce mardi, Liverpool serait notamment intéressé par Renato Sanches. Il y a quelques jours, la presse canadienne évoquait elle un intérêt pour Jonathan David qui pourrait débarquer à Anfield en cas de départ d’un des grands attaquants de Liverpool. Et chez les Reds, on regarderait également vers l’Ouest et Rennes puisque ce mardi la presse belge a révélé un intérêt pour Jérémy Doku, très en vue durant l’Euro avec la Belgique.