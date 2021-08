Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un énorme duel attend Laporta pour Renato Sanches !

Publié le 10 août 2021 à 17h00 par La rédaction

Fraichement auréolé d’un titre de champion de France avec le LOSC, Renato Sanches pourrait être tenté d’aller voir ailleurs. Barcelone et Liverpool semblent être les plus avancés dans ce dossier à 40M€.

Venu au LOSC afin de relancer sa carrière après un échec au Bayern Munich, Renato Sanches a réussi son pari. Le champion d’Europe 2016 s’est imposé au milieu de terrain, offrant même des possibilités multiples à Christophe Galtier, son ancien entraîneur. Mais à 23 ans, le Portugais voudrait voir plus haut. Comme révélé par le10sport.com, le FC Barcelone, Liverpool et Tottenham sont à l’affût. Néanmoins, selon nos informations, le club catalan a même déjà trouvé un accord contractuel avec Renato Sanches. Mais pas encore avec le LOSC...

Barcelone et Liverpool sont prévenus, c’est 40M€ pour Renato Sanches