Mercato - PSG : Et si Messi était finalement un désavantage pour Kylian Mbappé ?

Publié le 11 août 2021 à 3h30 par T.M.

Suite à l’arrivée de Lionel Messi au PSG, les questions se posent concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Si cela peut le convaincre de le rester, cela peut aussi le convaincre d’aller voir ailleurs…

Ça y est, Lionel Messi est arrivé à Paris. Désormais, on va attendre les grands débuts de l’Argentin sous le maillot du PSG et les premiers échanges avec son grand ami, Neymar. Mais il ne faut pas oublier Kylian Mbappé. En effet, cette saison, le club de la capitale pourrait aligner un incroyable trio qui va effrayer n’importe quelle écurie en Europe. Mais encore faut-il que Mbappé reste au PSG. Alors que le Français est sous contrat jusqu’en 2022, le plane toujours concernant son avenir puisque les Parisiens s’exposent au risque de le voir partir libre dans un an.

Un départ plutôt qu’une prolongation ?

A quoi faut-il s’attendre avec l’avenir Kylian Mbappé ? Alors que le PSG ne perd pas espoir de le prolonger en témoigne cette dernière offre comme révélé par le10sport.com, l’arrivée de Lionel Messi est un argument de plus pour le club de la capitale. Toutefois, l’Argentin pourrait finalement ne pas avoir l’escompté. Comment ? Mbappé l’a déjà fait savoir, il veut avoir des responsabilités. Or, avec Messi, cela sera encore plus difficile de s’imposer. Et que dire du rêve de remporter le Ballon d’Or alors que Neymar avait notamment quitté l’ombre de la Pulga en 2017 pour tenter d’être le numéro 1. Kylian Mbappé en fera-t-il de même ? A suivre…