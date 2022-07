Foot - Mercato - PSG

Champ libre pour cette priorité au milieu ?

Publié le 22 juillet à 12h15 par Quentin Guiton

Le milieu de terrain Renato Sanches va quitter Lille cet été. C’est Olivier Létang qui l’a confirmé lui-même. Ce dernier a ajouté que le Portugais rejoindra le PSG ou l’AC Milan. Si le club de la capitale peine encore à s’entendre avec le club lillois, le joueur lui aurait une préférence pour Paris. D’ailleurs, l’AC Milan se serait déjà tourné vers une alternative…

« Ce sera Paris ou Milan » . Olivier Létang a été plutôt clair. Si le président lillois a bien confirmé que son milieu Renato Sanches allait quitter le club cet été, il a donc aussi assuré que la bataille finale se jouera entre le PSG et l’AC Milan. Les Italiens étaient déjà persuadés que le Portugais serait l’un de leurs joueurs la saison prochaine. Mais le PSG est arrivé.

Transferts - PSG : Al-Khelaïfi entre en scène, ça va bouger sur le mercato https://t.co/4ekMHf4ffv pic.twitter.com/6OREBHPeCY — le10sport (@le10sport) July 21, 2022

Renato Sanches préfère le PSG

Le PSG est arrivé et a même dépassé l’AC Milan dans ce dossier. En effet, comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, Renato Sanches se rapprochait de plus en plus du club de la capitale, le joueur ayant une nette préférence pour une arrivée à Paris. Seulement, si l’AC Milan était parvenu à tomber d’accord avec Lille sur un montant de 16M€, ce n’est toujours pas le cas avec le PSG. Les Parisiens ont proposé 10M€, bien loin de la somme offerte par les Rossoneri . L’opération semblait donc être dans une impasse. Pourtant, Renato Sanches aurait recalé l’AC Milan car il ne voudrait que le PSG.

L’AC Milan prêt à abandonner ?