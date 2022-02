Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette offre légendaire du Qatar pourrait relancer l'avenir de Mbappé !

Publié le 19 février 2022 à 1h15 par La rédaction

Le quotidien anglais The Independent affirme que le PSG prépare une nouvelle offre de prolongation à Mbappe. Analyse.

Selon les informations du quotidien britannique The Independent , l’état-major du Paris Saint-Germain serait sur le point de transmettre une offre de prolongation record à Kylian Mbappe, prévoyant le salaire jamais vu de 1,2 millions d’euros par semaines, soit autour de 60 millions d’euros par an, avec de surcroit une position de leader incontesté du projet sportif.

Si Paris insiste autant…

Si ces informations sont exactes, alors elles confirment clairement la tendance autour d’un rapprochement entre Paris et le clan Mbappe pour une prolongation. Car pour que la direction du PSG insiste encore, allant jusqu’à monter son offre à ce niveau, c’est obligatoirement qu’elle a reçu des éléments en provenance de l’entourage de l’attaquant français que la prolongation était encore tout à fait jouable. Dans le cas inverse, la direction parisienne ne perdrait plus de temps et activerait très concrètement les plans pour sa succession.