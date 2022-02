Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Macron, Sarkozy, Hidalgo… Les politiques se mobilisent pour Mbappé !

Publié le 18 février 2022 à 19h30 par Bernard Colas mis à jour le 18 février 2022 à 19h55

Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé se rapproche un peu plus chaque jour du Real Madrid. En interne, le PSG s’active et semble prêt à tout pour conserver sa star, mais l’état-major qatari n’est pas le seul à se mobiliser pour convaincre l’international français de prolonger son séjour dans la capitale…

Cette semaine face au Real Madrid, Kylian Mbappé a de nouveau prouvé qu’il était indispensable au Paris Saint-Germain. L’international français de 23 ans a livré une prestation majuscule lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions et a permis à son club de prendre l’avantage grâce à son but dans les dernières secondes de la partie. Une rencontre forcément particulière pour Kylian Mbappé, puisque ce dernier est annoncé avec insistance chez les Merengue . Comme vous l’a révélé le10sport.com, le Bondynois dispose déjà d’un accord de principe avec le Real Madrid, convaincu de pouvoir mettre la main sur sa grande priorité à l’issue de la saison, lorsque Mbappé sera libre. La masterclass de ce dernier au Parc des Princes a donc permis à Florentino Pérez d’avoir l’assurance, s’il le fallait encore, que le champion du monde tricolore avait toutes les qualités requises pour devenir la nouvelle tête de gondole du Real Madrid, mais côté parisien, on espère encore assister à un retournement de situation dans ce dossier. L’état-major qatari fait le forcing auprès du joueur et de son entourage pour mettre au point une prolongation de courte durée afin de s’assurer la présence de Kylian Mbappé dans l’effectif du PSG pour une année supplémentaire au minimum, permettant ainsi au Qatar de pouvoir compter sur sa star pour le Mondial qu’il organisera en fin d’année. À Paris comme à Doha, tout le monde est donc mobilisé pour Kylian Mbappé, mais ce dossier repousse les barrières du sport.

Macron et Sarkozy travailleraient en coulisse pour aider le PSG

D'après les informations du quotidien espagnol El Mundo , Emmanuel Macron suivrait attentivement la situation de Kylian Mbappé au PSG. Grand fan de football et de l’Olympique de Marseille, le président de la République, qui n’a jamais caché sa sympathie pour le Bondynois, lui aurait fait part de sa volonté de le voir rester au Parc des Princes malgré la fin de son contrat à l’issue de la saison. L’été dernier déjà, Emmanuel Macron n’avait pas hésité à prendre position pour l’avenir de Kylian Mbappé lorsque les rumeurs se faisaient nombreuses sur un possible départ. « Je n’ai pas eu de discussions avec lui , avait confié le chef de l’État sur BFMTV le 10 juin dernier. Le PSG est un très grand club qui l’a fait grandir, et c’est important qu’il reste pour le championnat. Mais ce sont des choix personnels. » Supporter historique du PSG et proche des dirigeants qataris, Nicolas Sarkozy mettrait également du sien pour permettre à Nasser Al-Khelaïfi de conserver celui qui est considéré par beaucoup comme l’actuel meilleur joueur de la planète. Selon El Mundo , l’ancien président servirait lui aussi de médiateur afin de convaincre Kylian Mbappé d’apposer sa signature sur un nouveau bail avec le PSG. Des révélations qui interviennent à quelques mois de la fin de la saison, mais surtout en pleine campagne présidentielle, de quoi faire réagir les candidats à l’Élysée.

Hidalgo, Jadot… Les candidats à l’Élysée militent pour Mbappé