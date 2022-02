Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Menacé après le PSG, Ancelotti répond clairement aux critiques !

Publié le 18 février 2022 à 17h30 par B.C.

Après la défaite du Real Madrid sur la pelouse du PSG (1-0), Carlo Ancelotti se retrouve sous le feu des critiques en Espagne, au point que certains médias n’hésitent pas à dire que ce revers pourrait avoir une influence sur l’avenir de l’Italien. Présent en conférence de presse ce vendredi, ce dernier a mis les choses au clair.

Alors que le jeu du Paris Saint-Germain est loin d’être séduisant depuis le début de la saison, on prédisait le pire aux hommes de Mauricio Pochettino pour le huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Real Madrid. Mais finalement, le PSG a largement dominé la rencontre dans le jeu et a pris l’avantage avant le match retour grâce à un but de Kylian Mbappé (1-0) dans les dernières secondes. Un résultat qui aurait pu être nettement plus sévère pour le Real Madrid, tant l’équipe de Carlo Ancelotti est passée à côté de son match au Parc des Princes. De quoi placer l’entraîneur italien, jugé responsable de ce revers, sous le feu des critiques en Espagne. Les observateurs ont trouvé le jeu du Real Madrid trop frileux, tandis que la direction merengue serait inquiète du visage affiché par l’équipe. Selon OK Diario , le club estime qu'Ancelotti n’a pas retenu les erreurs commises lors du quart de finale de Coupe du Roi perdu contre l’Athletic Bilbao (1-0) au début du mois et aurait du mal à accepter la manière dont le Real Madrid a perdu des points contre des adversaires du bas de classement de la Liga depuis le début de saison, contre Cadix (match nul 0-0 le 19 décembre), Getafe (défaite 1-0 le 2 janvier) ou encore Elche (match nul 2-2 le 23 janvier). Présent en conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti n’a bien évidemment pas échappé aux questions sur le sujet, l’occasion pour lui de faire son mea-culpa, dans des propos relayés par Real-France .

« Certaines critiques sont justes et me font réfléchir, mais d'autres sont absurdes »