Mercato - Real Madrid : Après le PSG, les premiers doutes arrivent pour l'avenir d’Ancelotti !

Alors que le Real Madrid a souffert sur la pelouse du PSG (1-0) ce mardi soir, Carlo Ancelotti serait dans le collimateur de sa direction, qui ne comprendrait pas ses choix.

Si le PSG savoure le résultat obtenu avec la manière ce mardi face au Real Madrid (1-0) lors du huitième de finale aller de Ligue des champions, la Casa Blanca tente encore de digérer cette contreperformance. Si l’équipe de Carlo Ancelotti a encore toutes ses chances pour la qualification en quarts de finale, le visage affiché par celle-ci inquiète néanmoins, tant le PSG a dominé la rencontre au Parc des Princes. D’ailleurs, au sein du Real Madrid, on se poserait également des questions sur Carlo Ancelotti, déjà sous le feu des critiques en Espagne pour son approche du match frileuse et sa volonté de jouer en bloc bas.

La direction et le vestiaire doutent d’Ancelotti

D’après OK Diario , les dirigeants du Real Madrid sont agacés par l’approche de Carlo Ancelotti lors du choc face au PSG. En interne, on pense en effet que l’Italien n’a pas retenu les erreurs commises lors du quart de finale de Coupe du Roi perdu contre l’Athletic Bilbao (1-0) au début du mois, de quoi fortement inquiéter les dirigeants. Un sentiment partagé par le vestiaire, qui estimerait que le match a été mal préparé par Carlo Ancelotti. Depuis un certain temps, les hauts responsables du Real Madrid scrutent de près les décisions de Carlo Ancelotti puisque le club aurait du mal à accepter la manière dont l'équipe a perdu des points contre des adversaires du bas de classement de la Liga, contre Cadix (match nul 0-0 le 19 décembre), Getafe (défaite 1-0 le 2 janvier) ou encore Elche (match nul 2-2 le 23 janvier), empêchant les Merengue , leaders de Liga, d’avoir une grosse longueur d'avance au classement, où le FC Séville apparaît toujours comme une menace sérieuse avec 4 points de retard. La défaite à Paris place donc un peu plus Carlo Ancelotti dans une situation inconfortable, bien que Florentino Pérez n’envisage pas de prendre de décision prématurée le concernant.

Aucun départ envisagé… pour le moment