Mercato - PSG : Le Qatar pourrait encore avoir une chance avec Mbappé !

Publié le 18 février 2022 à 22h45 par La rédaction

Kylian Mbappe a affirmé que le match contre le Real n’avait aucune influence sur son choix pour son avenir. Analyse.

Après la victoire du PSG contre le Real Madrid en Ligue des champions, Kylian Mbappe a répondu aux questions des médias espagnols sur son avenir, affirmant notamment : « Je suis sûr que tout le monde parle de moi maintenant. Je suis heureux d'être un joueur du PSG. Je vais tout donner pour la qualification. La qualification est bien partie, mais ce n'est pas fini. Nous connaissons Madrid, ils sont parmi les meilleurs du monde. Nous donnerons tout pour nous qualifier. C'est un rêve d'avoir tous ces gens qui scandent mon nom comme ça. C'était un objectif très important. Je sais que je joue pour l'une des meilleures équipes du monde. Je vais tout donner pour le reste de la saison. Je n'ai pas décidé de mon avenir. Ce qui s'est passé ce soir n'influencera pas mon avenir ».

Si Mbappe n’a pas déjà tranché…

Que faut-il en penser ? Mbappe dit-il vrai lorsqu’il affirme que la confrontation contre Madrid ne changera rien à son futur choix ? Si l’attaquant a déjà fait son choix, et de manière définitive, en faveur du Real, alors il est évident que cela ne changera rien. A l’inverse, s’il reste une petit part d’hésitation dans son esprit, alors il est évident que l’issue de la confrontation pourra avoir une influence. Et surtout la manière. Si le PSG surclasse Madrid au retour et se qualifie facilement, cela suscitera forcément des interrogations chez Mbappe et intensifiera sa réflexion en vue d’une prolongation.