Mercato - PSG : Le clan Mbappé prépare déjà son arrivée au Real Madrid !

Publié le 19 novembre 2021 à 19h45 par D.M.

La famille de Kylian Mbappé aurait récemment acheté une maison à Madrid. Une information loin d'être anodine, alors que le joueur est annoncé avec insistance au sein de la formation merengue.

Kylian Mbappé a récemment confirmé ce que les observateurs pressentaient. Lors d’un entretien à L’Equipe , le joueur avait confirmé ses envies d’ailleurs lors du dernier mercato estival et son souhait de rejoindre le Real Madrid. Un choix confirmé aussi par son entourage. « Il n’est pas parti, il est au PSG et heureux d’y être. On peut avoir des envies de départ sans renier l’endroit d’où on veut partir. D’ailleurs, entre rester au PSG ou aller à Madrid, c’est un peu comme choisir entre ses deux parents » avait confié sa mère dans un entretien au Parisien . Mais à en croire les médias espagnols, Kylian Mbappé aurait déjà pris sa décision définitive.

Sa famille a acheté une maison à Madrid