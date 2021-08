Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme sortie sur l'arrivée de Lionel Messi !

Publié le 30 août 2021 à 1h15 par La rédaction

Alors que Lionel Messi a fait ses grands débuts avec le PSG ce dimanche, Omar Da Fonseca en a profité pour encenser son compère argentin.

Ce dimanche, on a vévu un événement très spécial avec la première apparition de Lionel Messi en Ligue 1. Après plus de 20 ans passés au FC Barcelone, l’Argentin a découvert un nouveau championnat. Aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé, toujours au PSG, Messi s'est frotté à la défense du Stade de Reims, premier adversaire du sextuple Ballon d’Or. Et avant d'évoluer sous les couleurs parisiennes pour la première fois, Lionel Messi a reçu une fois de plus les louanges d’Omar Da Fonseca.

« Il est unique mais pas bling-bling »