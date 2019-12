Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet indice fort sur un accord Tuchel-Bayern…

Publié le 18 décembre 2019 à 5h10 par La rédaction

Tout porte à croire que Thomas Tuchel a récemment calé un accord avec le Bayern Munich pour l’an prochain. Explication.

Comme analysé par le10sport.com, plus le temps passe, plus un départ de Thomas Tuchel en fin de saison se profile, quel que soit son parcours en Ligue des champions. Un départ qui pourrait bien être à l’initiative du coach allemand lui-même, qui plutôt que de subir une situation incertaine jusqu’à la fin de saison, pourrait prendre les devants et répondre favorablement aux avances du Bayern Munich, qui en a fait sa priorité, comme révélé il y a plusieurs semaines par le10sport.com. D’ailleurs, plusieurs indices laissent à penser que Tuchel pourrait récemment avoir conclu un bail avec le Bayern pour l’an prochain…

Un accord récent ?