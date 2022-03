Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet étonnante sortie sur une arrivée de Mbappé et Haaland au Real Madrid !

Publié le 18 mars 2022 à 1h45 par A.C.

Grand nom du Real Madrid, Vicente del Bosque s’est exprimé au sujet des possibles arrivées de Kylian Mbappé et d’Erling Haaland.

Non, le Real Madrid n’a pas l’intention de plaisanter lors du mercato estival 2022. Le président Florentino Pérez planifie un recrutement stellaire après s’être montré plutôt discret ces dernières années et cela passera notamment par Kylian Mbappé. En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain la star français est le rêve des Madrilènes et si nous vous avons révélé sur le10sport.com l’existence d’un accord de principe entre les deux parties, rien n’est encore bouclé pour le moment. L’arrivée de Mbappé pourrait rassasier n’importe quel club... mais pas le Real Madrid, qui souhaiterait absolument recruter Erling Haaland le même été que Mbappé. Un autre pied de nez au PSG d’ailleurs, puisque selon nos informations le Norvégien est la priorité pour pallier le départ de Mbappé.

« Nous sommes à une époque de rumeurs et de nombreuses personnes vivent de ces spéculations »