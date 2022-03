Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C'est le jackpot pour Haaland !

Publié le 17 mars 2022 à 23h45 par A.C.

Erling Haaland, star du Borussia Dortmund suivi par le PSG, le Real Madrid ou encore Manchester City, pourrait se voir offrir un contrat en or.

Les grands d’Europe se livrent une guerre sans merci pour un joueur âgé d’à-peine 21 ans. Mais quel joueur ! Dans sa très jeune carrière, Erling Haaland a montré un talent rare et tout le monde le voit déjà dominer la planète football aux côtés de Kylian Mbappé... avec qui il pourrait jouer au Real Madrid la saison prochaine ! En Espagne, on assure que le président Florentino Pérez rêve de frapper un magnifique double coup, mais sur le10sport.com nous vous avons parlé du vif intérêt du PSG pour justement remplacer Mbappé. Il ne fait pas oublier Manchester City, qui aurait récemment offert un contra de 30M€ par an à Haaland.

Haaland, le joueur le mieux payé de Premier League