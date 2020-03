Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet ancien du club qui confirme un premier gros départ !

Publié le 14 mars 2020 à 23h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Thomas Meunier aurait déjà signé dans son nouveau club. Selon Jérôme Rothen, l'international belge rejoindra bien le Borussia Dortmund cet été.

Cet été, plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain pourraient partir libres. C'est le cas de Thiago Silva, Edinson Cavani, Layvin Kurzawa ou encore Thomas Meunier. Et ces derniers jours, c'est d'ailleurs l'international belge qui semblait le plus proche d'un départ. La presse allemande assure en effet qu'il est tout proche du Borussia Dortmund. Une information confirmée par le 10 Sport qui ajoutait que les contacts entre le Borussia Dortmund et Thomas Meunier étaient très concrets.

Rothen annonce le départ de Meunier