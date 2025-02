Mercato - PSG : C’est signé, l’annonce tant attendue va enfin tomber !

Thomas Bourseau

Au PSG, il se pourrait que la joie prédomine dans les bureaux des dirigeants parisiens à l’instant T. Et pour cause, si l’on se fie aux informations communiquées par le journaliste Fabrizio Romano, le nouveau contrat de Nuno Mendes aurait été convenu et signé. De quoi permettre au Paris Saint-Germain de remettre à l’ordre du jour l’annonce de la triple opération avec Vitinha et Achraf Hakimi.

Depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain se trouve être dans une politique de renouvellement. Et force est de constater que jusqu’ici, le projet du comité directeur parisien fonctionne plutôt bien puisque Luis Enrique a accepté de prolonger son contrat pour deux saisons supplémentaires jusqu’en juin 2027, Vitinha et Achraf Hakimi auraient également trouvé un terrain d’entente avec les dirigeants parisiens sur leur situation contractuelle respective. Toutefois, Nuno Mendes a fait tombé une grosse opération de communication à l’eau.

«Le PSG voulait annoncer les signatures d'Hakimi, Vitinha et Nuno Mendes en décembre»

C’est en effet le discours que tenait Loïc Tanzi sur les ondes de France Bleu Paris au début du mois de janvier. « Le PSG voulait annoncer les signatures d'Hakimi, Vitinha et Nuno Mendes en décembre. Il avait été question lors du dernier match de l'année au Parc (ndlr des Princes) il y ait une présentation commune. Cela a été reporté pour diverses raisons. Je ne sais pas si c'est le fait que Nuno Mendes ait fait volte-face qui a changé la donne ».

Le journaliste de L’Équipe confiait d’ailleurs que les dirigeants parisiens sont tombés de haut puisqu’il sentaient un vent d’optimisme souffler sur ladite prolongation de contrat du latéral gauche portugais de 22 ans. « Du côté de la direction sportive, il y avait un optimisme qui était affiché très nettement fin novembre. La direction faisait savoir que le prochain sur la liste, c'était Nuno. La direction et l'entourage du joueur ont prévu de se revoir début janvier pour discuter ».

Contrat signé pour Nuno Mendes, le PSG va enfin faire sa triple annonce ?

En parallèle, Manchester United aurait fait irruption le feuilleton Nuno Mendes avec à la baguette Ruben Amorim, son ex-entraîneur lorsqu’il évoluait au Sporting Lisbonne. Néanmoins, ce ne fut qu’un feu de paille visiblement puisque le journaliste Fabrizio Romano assure sur son compte X ce vendredi en fin de matinée que l’international portugais, au club depuis 2021, aurait signé un nouveau contrat valable pour 5 ans, soit jusqu’en 2030, après l’accord verbal qui remonterait à décembre selon les informations du journaliste italien. Une communication à ce sujet devrait suivre d’après Romano, la grande annonce que le PSG aspirait pouvoir faire en décembre avec Vitinha et Achraf Hakimi ? Réponse très prochainement.