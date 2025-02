Mercato : L'ASSE a touché le jackpot !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato hivernal, Mathis Amougou a quitté l'ASSE. En effet, le milieu de terrain de 19 ans a migré vers Londres pour s'engager en faveur de Chelsea. Alors que les Verts ont empoché un chèque d'environ 15M€, Eirik Horneland s'est réjoui que les caisses du club soient renflouées.

ASSE : Chelsea a lâché 15M€ pour Amougou

Etincelant sous les couleurs de l'ASSE lors de la première partie de saison, Mathis Amougou a tapé dans l'oeil de la direction de Chelsea. A tel point que les Blues ont formulé une offre avoisinant les 15M€. Dans l'incapacité de refuser une telle proposition, le club du Forez a vendu le crack de 19 ans à Chelsea lors du dernier mercato hivernal.

«Chelsea n'hésite pas à mettre beaucoup d'argent»

Présent en conférence de presse ce jeudi, Eirik Horneland s'est prononcé sur le départ de Mathis Amougou. A en croire le coach de l'ASSE, ce transfert a permis au club de s'en mettre plein les poches. « Est-ce que je suis déçu de voir Mathis Amougou partir ? On peut le voir de deux façons. On peut noter qu'on a réussi à développer un joueur assez intéressant, qui a tapé dans l'œil de Chelsea, qui n'hésite pas à mettre beaucoup d'argent sur des jeunes joueurs prometteurs. Il a fait plusieurs rencontres avec Saint-Étienne. Aujourd'hui, Chelsea a déboursé un montant assez intéressant pour le recruter. Notre stratégie est bien évidemment de développer des jeunes joueurs, mais viendra également un moment où il faudra les vendre. Mathis Amougou était vraiment intéressé pour rejoindre Chelsea, et aujourd'hui, on peut simplement lui souhaiter bonne chance », a déclaré Eirik Horneland. Reste à savoir si Mathis Amougou fera forte impression à Chelsea.