Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce favori de Tuchel revient sur les approches de Leonardo !

Publié le 16 mars 2021 à 22h15 par A.D.

Alors qu'il était toujours sur le banc du PSG, Thomas Tuchel aurait réclamé l'arrivée d'Antonio Rüdiger à Leonardo. Alors qu'il est désormais entrainé par son compatriote allemand à Chelsea, le défenseur de 28 ans est revenu sur son faux départ dans le club de la capitale.

Lors du dernier mercato estival, Thomas Tuchel aurait souhaité combler le départ de Thiago Silva avec Antonio Rüdiger selon les dernières informations de Goal . Toutefois, le coach allemand n'aurait pas obtenu gain de cause au PSG. Licencié par la direction parisienne, Thomas Tuchel a finalement retrouvé son compatriote allemand à Chelsea. Présent en conférence de presse ce mardi, Antonio Rüdiger a reconnu que Thomas Tuchel et lui voulaient évoluer ensemble au PSG, mais que les négociations avec les Blues n'avaient mené à rien.

«Avec Tuchel, cela ne s'est pas fait et cela m'a un peu agacé»