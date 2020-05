Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce constat accablant sur l'avenir de Thiago Silva...

Publié le 15 mai 2020 à 3h45 par A.M.

Alors que le contrat de Thiago Silva arrive à échéance le 30 juin, Didier Roustan estime que le PSG ne doit pas prolonger son capitaine.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Leonardo a une nouvelle stratégie concernant Thiago Silva. En effet, alors que le Brésilien était destiné au départ, compte tenu du fait que son contrat arrive à échéance, la crise du Covid-19 a tout changé. Le directeur sportif du PSG privilégie l'aspect économique et estime qu'il n'est pas indispensable pour le club de la capitale de recruter un nouveau défenseur central alors qu'il existe la possibilité de conserver O Monstro sans dépenser d'indemnité de transferts. Toutefois, Didier Roustan n'est pas convaincu par cette stratégie.

«Il est au bout du bout»