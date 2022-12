Mercato - PSG : Campos est fixé pour cet énorme transfert

Hugo Chirossel

Recruté par Naples l’été dernier contre 10M€, Khvicha Kvaratskhelia est d’ores et déjà une des révélations de la saison. Les performances du meneur de jeu géorgien âgé de 21 ans n’auraient d’ailleurs pas échappé à Luis Campos, qui s’intéresserait à sa situation. En revanche, il y aurait peu de chances de le voir quitter l’actuel leader de Serie A cet hiver.

L’été dernier, Naples a peut-être réalisé la meilleure opération du mercato estival. Méconnu du grand public, Khvicha Kvaratskhelia a rejoint les Azzurri en provenance du Dinamo Batumi contre la somme de 10M€. Depuis le début de la saison, il a déjà inscrit 8 buts et délivré 10 passes décisives toutes compétitions confondues.

Mercato - PSG : Une bombe est lâchée, le clan Hakimi sort du silence https://t.co/QD3tDnmCAF pic.twitter.com/cGORdM6ICs — le10sport (@le10sport) December 22, 2022

Le PSG suit Kvaratskhelia

D’après les informations d’Ekrem Konur, les performances de l’international géorgien auraient attiré l’attention de Luis Campos et du PSG. En revanche, un transfert dès le mercato hivernal semble compliqué. ESPN indique que Khvicha Kvaratskhelia n’a pas l’intention de quitter Naples en janvier.

Naples veut le prolonger