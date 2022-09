Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos a semé la zizanie dans le clan Skriniar

Publié le 2 septembre 2022 à 16h30 par Axel Cornic

Grande priorité du Paris Saint-Germain en ce mercato estival selon nos informations, Milan Skriniar est finalement resté à l’Inter. Pas de quoi décourager Luis Campos, qui semble décidé à retenter sa chance en janvier, lorsque le défenseur se trouvera à seulement quelques mois de la fin de son contrat et pourrait donc librement négocier avec d’autres clubs. A Milan on voit toutefois arriver le danger et on aimerait trouver une solution rapidement afin de le prolonger.

C’est l’un des gros feuilleton de l’été parisien. Comme nous vous l’avions annoncé en exclusivité dès le 16 juin dernier sur le10sport.com, Luis Campos n’avait qu’un seul objectif pour renforcer la défense avec Milan Skriniar. En fin de contrat, le Slovaque n’a toutefois pas été une cible simple, bien au contraire. Son club de l’Inter s’est toujours montré inflexible en réclamant 70M€ et en mettant même la barre un peu plus haut au fil des semaines terminant à 80M€. Trop pour la nouvelle direction du PSG, qui ne souhaite plus surpayer les joueurs comme cela a pu être fait auparavant et qui a continué à chercher une solution jusqu’au bout ne se concentrant que sur ce dossier… peut-être même un peu trop. Car maintenant que le mercato a fermé ses portes et que Skriniar n’a pas débarqué au PSG, la défense à trois de Christophe Galtier se trouve quelque peu démunie… avec seulement trois véritables défenseurs de métier.

Une prolongation est déjà en préparation

Cet échec ne devrait pas miner les espoirs de Luis Campos, puisque plusieurs médias français comme étrangers assurent qu’il a l’intention de revenir à la charge lors du mercato estival, lorsque Milan Skriniar pourrait s’engager gratuitement avec le PSG en vue de la fin de son contrat en juin 2023. Il Corriere dello Sport prévient toutefois les parisiens ce vendredi, en expliquant que l’Inter aurait déjà senti le danger arriver et aurait donc pris les devants. Les bases auraient en effet été posées pour les négociations autour d’une prolongation de contrat du Slovaque, qui pour le moment semble plutôt heureux à Milan et pas vraiment tenté par un départ.

L’Inter prêt à doubler le salaire de Skriniar

Calciomercato.com va plus loin, en dévoilant les premiers chiffres qui pourraient tourner autour de la prolongation de Milan Skriniar à l’Inter. D’après les informations du portail transalpin, un rôle encore plus central aurait été promis au défenseur de 27 ans, mais surtout un salaire presque doublé passant de 3M€ par an à 5,5€ hors bonus et allant même au-delà, dépassant donc des joueurs comme Lautaro Martinez et Marcelo Brozovic. La durée précise de ce nouveau contrat n’est pas communiquée, mais CM.com assure qu’elle devrait être assez longue. Vu les relations avec Skriniar et son entourage, à Milan on se dirait optimiste concernant l’issue de ce dossier, même si les négociations pourraient être plus longues que prévu.

