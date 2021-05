Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s’emballe pour l’avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 17 mai 2021 à 16h15 par A.C.

L’avenir de Cristiano Ronaldo, qui pourrait quitter la Juventus à la fin de la saison, semble passionner la presse italienne.

Avec Cristiano Ronaldo, comme avec Lionel Messi, le moindre détail est commenté. Ainsi, l’attitude de l’attaquant de la Juventus lors des derniers matchs n’a pas échappé aux observateurs. Moins tranchant et moins influent, Cristiano Ronaldo n’a pas vraiment semblé épanoui à la Juve et forcément, ça a été directement lié à son avenir. Car son contrat se termine en 2022 et plusieurs clubs comme le Paris Saint-Germain et Manchester United semblent prêt à tenter un énorme coup. Les doutes autour de la participation de la Juventus à la prochaine Ligue des Champions n’ont fait qu’alimenter les spéculations.

Les voitures de luxe de Cristiano Ronaldo déplacés